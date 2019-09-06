مصر | "150 ألف جنيه".. سقوط عامل وسيدة لنصبهما على راغبي السفر بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "150 ألف جنيه".. سقوط عامل وسيدة لنصبهما على راغبي السفر بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة بشرق الدلتا من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية، قامت بالاشتراك مع آخر، في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وتبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من ( عدد 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) بقيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - سبق اتهامها في قضيتين نصب سفريات ) بتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والكائن مقرها بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالدول العربية وإعطائهم عقود عمل وهمية ومن بينهم الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 150 ألف جنية ) بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.



وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية أمكن ضبط المتهمة وبرفقتها ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - مسجل شقي خطر نشل وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 13 قضية " خيانة أمانة، ضــــــرب، نشل، ســــــرقة بالإكراه " ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 قضايا " إيصال أمانة، تبديد "بجملة أحكام سنتين وشهرين ) والذي يعمل مندوب سفريات لديها ويشاركها في نشاطها الإجرامي المشار إليه.

وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط الآتي:

مجموعة من الإقرارات الخاصة براغبي الحصول على فرص عمل بالخارج خالية البيانات.

مجموعة من النماذج مدون بها المهن المطلوب التعاقد عليها للعديد من الدول العربية.

عدد ( 2 ) هاتف محمول بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من المحادثات بينها وبين ضحاياها على تطبيق ( الواتس آب ) وصور لجوازات سفر وسمات دخول لإحدى الدول العربية.

بمواجهتها إعترفت بنشاطهما الإجرامي.