مصر | بـ"البيضة والحجر".. نجار يقنع مسنة وابنتها بربطهما لعلاجهما.. ونهاية "دموية"

كثفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة (حاصلة على دبلوم، ووالدتها - ربة منزل) داخل مسكنهما بناحية العوامية دائرة قسم شرطة الأقصر.

نجار مسنة وابنتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( نجار - مُقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (مبلغ مالي قدره 2000 جنيه)، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة وقرر بسابقة استعانة المجني عليهما به ( منذ حوالي خمسة أشهر ) في أعمال الدجل وتلاحظ له ارتدائهما قِرطين ذهبيين فعقد العزم على قتلهما والاستيلاء على القِرطين.



وأضاف المتهم بقيامه فجر يوم 30/8/2019 بالتوجه لمسكنهما بزعم القيام ببعض أعمال الدجل وإقنعهما بضرورة إيثاق كل منهما بغرفة مستقلة بمفردها لضمان نجاحها عقب ذلك قام بكتم أنفاسهما باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتهما واستولى على القِرطين وهاتف محمول خاص بالأولى وفر هاربًا.



وأمكن بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المستولى عليه وقرر بقيامه ببيع القِرطين لمالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز قوص بنطاق أمن قنا نظير مبلغ مالي قدره 9 آلاف جنيه وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته متبقى من متحصلات البيع، وتم استهداف مالك محل المصوغات الذهبية وضبطه وبحوزته المسروقات وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم ونفى علمه بكون المصوغات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.