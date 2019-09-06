مصر | لإجراء إصلاحات.. تكثيف الخدمات المرورية بكوبري عباس والسيدة عائشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإجراء إصلاحات.. تكثيف الخدمات المرورية بكوبري عباس والسيدة عائشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- كوبرى عباس في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذي سيشهد إصلاح فواصل الكوبري
حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا بالمواعيد الآتية:
من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 6/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 8/9/2019.
من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 15/9/2019.
من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 20/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 22/9/2019.
من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 27/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29/9/2019 الأمر الذي يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب).
-كوبرى السيدة عائشة القادم من القلعة في اتجاه منطقة مجرى العيون والذي سيشهد إصلاح فواصل الكوبري ووضع طبقة "الإبوكسي"
تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا ( فترة الغلق اليومي للكوبري ) لمدة ثلاثون يومًا اعتبارًا من تاريخ 5/9/2019 مع غلق نصف الاتجاه الأيسر للكوبري للقادم من القلعة تجاه مجرى العيون اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت من كل أسبوع اعتبارًا من تاريخ 6/9/2019 ولمدة ثلاثون يومًا.
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