مصر | لإجراء إصلاحات.. تكثيف الخدمات المرورية بكوبري عباس والسيدة عائشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإجراء إصلاحات.. تكثيف الخدمات المرورية بكوبري عباس والسيدة عائشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالعديد من المناطق بالقاهرة، والتي ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، ومنعًا لحدوث أي تكدسات مرورية وذلك على النحو التالي:



- كوبرى عباس في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذي سيشهد إصلاح فواصل الكوبري





حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا بالمواعيد الآتية:



من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 6/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 8/9/2019.

Advertisements



من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 15/9/2019.



من الساعة 12،5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 20/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 22/9/2019.