مصر | لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، تفعيل مبادرة كلنا واحد، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية.

ولاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

وقامت الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي– أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (اضغط هنا) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.