مصر | بـ"13 ألف قرص مخدر".. ضبط سائق لاتجاره في المخدرات بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"13 ألف قرص مخدر".. ضبط سائق لاتجاره في المخدرات بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مرور الأقصر والمعينة بخدمة كمين الرواجح الحدودي مع أمن قنا دائرة مركز شرطة القرنة، من ضبط سيارة ملاكي قيادة سائق، وبرفقته عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية مباني، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهما بالسيارة عدد 12970 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

وأثناء ذلك قام قائد السيارة بالفرار مسرعًا بالسيارة، وفي وقت لاحق تبلغ من الأهالي باصطدام سيارة مسرعة بـ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) والذي تصادف مروره بذات الناحية مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى المستشفى وقدموا لوحة معدنية خاصة بالسيارة قيادة المتهم الهارب.