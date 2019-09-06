مصر | "مرور الجيزة" تعين خدماتها بكوبري الجيزة المتجه إلى "نزلة الرمد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور الجيزة" تعين خدماتها بكوبري الجيزة المتجه إلى "نزلة الرمد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال على مرحلتين وذلك على النحو التالي:

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بكوبري الجيزة المعدني المتجه إلى كوبري عباس "نزلة الرمد"، والذي سيشهد أعمال الصيانة والإصلاح خلال الفنرة من يوم 5/9/2019 وحتى 15/9/2019 ويكون العمل ليلًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا حيث تقوم الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعًا من حدوث أي تكدسات.

المرحلة الأولى: العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد إتجاه كوبري عباس وذلك لمدة خمسة أيام.

المرحلة الثانية: العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد إتجاه كوبري عباس وذلك لمدة خمسة أيام.



وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، على أن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، مع غلق جزئي لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.