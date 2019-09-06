مصر | "اركنلي على جنب".. سقوط تاجري "كيف" بحوزتهما 3 كيلو أفيون بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اركنلي على جنب".. سقوط تاجري "كيف" بحوزتهما 3 كيلو أفيون بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالأقصر لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام سائق، وعامل - سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة السائق بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت قرابة 3 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.