مصر | "لحوم فاسدة" أبرزها.. ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لحوم فاسدة" أبرزها.. ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري خلال 24 ساعة وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات: ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:



- ضبط مسئول مصنع لحوم، بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، لحيازته 7،553 طن من إجمالي مصنعات "لحوم مفرومة- أمعاء ضأن- لحوم- شرش لبن- صويا" يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغيرات في خواصهم الطبيعية.



- ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية، بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بإنتاج وتصنيع الأدوية الخاصة بعلاج "التهاب الحلق والحنجرة" غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء خاصة لشركات أجنبية، بإجمالى عدد (835296) قرص أدوية منتج نهائي وكذا كمية قدرها (1،240) طن من خامات التصنيع "جلوكوز مكسبات طعم- كامينا فيتامينات" يشتبه فى تأثيرها الضار على الصحة العامة.

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- ضبط مسئول مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة العبو بمحافظة القليوبية، لحيازته 2،050 طن خامات إنتاج "جل خام، كحول خام" غير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا 440 عبوة جل طبي منتج نهائي، يشتبه فى تأثيرها الضار على الصحة العامة.



- ضبط مالك محل لتجارة الخردوات، بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه عدد 1206 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين بقصد الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لإجمالي البطاقات لحسابه الشخصي، كما ضبط بحوزته عدد (5) ماكينة صرف خبز خاصة بمخابز بلدية بذات الناحية. - ضبط مالك محل لتجارة الخردوات، بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه عدد 1206 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين بقصد الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لإجمالي البطاقات لحسابه الشخصي، كما ضبط بحوزته عدد (5) ماكينة صرف خبز خاصة بمخابز بلدية بذات الناحية. - ضبط مسئول مخزن شركة نقل وتوصيل الغازل "قطاع إعمال عام"، بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، لقيامه بتجميع عدد 8732 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم داخل المستودع وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول بقصد بيعها بالسوق السوداء، كما تبين من خلال مطابقة الرصيد الدفتري للمستودع عدم انتظام القيد وتصرفه في عدد 4450 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.