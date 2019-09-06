مصر | من "الهيروين" لـ"الاستروكس".. سقوط عدد من "تجار الكيف" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الهيروين" لـ"الاستروكس".. سقوط عدد من "تجار الكيف" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، أسيوط، المنيا، الشرقية، الغربية، قنا وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التالي:

- ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 75 جرام- ميزان- سلاح أبيض– مبلغ مالي- هاتف محمول).



- ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "مخدرات" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام- سلاح أبيض– مبلغ مالي- هاتف محمول).



- ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في الأقرص المخدرة وترويجها داخل إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة وبحوزته (8531 قرص مؤثر على الحالة النفسبية والعصبية وجهولة المصدر– مبلغ مالي- 4 هواتف محمول).



- ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، سبق اتهام أحدهما في 20 قضية متنوعة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرتى قسمي شرطة "أول العامرية، ثان المنتزه" بمحافظة الإسكندرية.. بحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام– 30 جراما لمخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفي محمول).



- كما نجحت جهود الإدارة من رصد وضبط أحد العناصر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وإتخاذه من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- بندقية آلية طبنجة- 14 طلقة مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول).



- ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح بحوزتهما (49 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جرام- 390 قرصا مخدرا–مبلغ مالي- هاتفي محمول).

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- ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، بدوائر "مركز أبوصوير، مركز الإسماعيلية، قسم ثان الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية بحوزتهم (22 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام- 520 جراما لمخدر الأستروكس– سلاح أبيض- مبلغ مالي- هاتفي محمول).



- ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية.. بحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين– مبلغ مالي- هاتف محمول).



- ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط بحوزته (600 جرام لمخدر الحشيش– مبلغ مالي- هاتف محمول).



- ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرتى مركزي شرطة "أسيوط، منفلوط" بمحافظة أسيوط بحوزتهما ( 80 جرام لمخدر الحشيش- 50 قرصا مخدرا– مبلغ مالي- هاتفي محمول).

- ضبط 3 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا بحوزتهم (93 قطعة لمخد الحشيش وزنت 200 جرام– سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول).



- ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية بحوزته (150 جراما لمخدر الهيروين– ميزان- مبلغ مالي- هاتف محمول).



- ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بحوزته (300 قرص مخدر– سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالي- هاتف محمول).

- ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قنا بمحافظة قنا بحوزته (10 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 100 جرام- 2 زجاجة لذات المخدر تحوى 40 ملي- 3 سرنجات ملوثة بذات المخدر- غلاية أفيون- 50 قرصا مخدرا- سلاح أبيض- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.