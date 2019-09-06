مصر | عاطل يهشم رأس موظف بـ"مطرقة حديدية" في حلوان.. والسبب "محل تجاري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يهشم رأس موظف بـ"مطرقة حديدية" في حلوان.. والسبب "محل تجاري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة حلوان، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة موظف قتل على يد نجل عمه بضربة فوق رأسه باستخدام مطرقة حديدية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول المدعو "خالد.م"، 45 سنة، موظف، مصابا بجرح غائر في الرأس، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ونجل عمه ويدعى "على ياسين"، عاطل ومقيم بالعزبة القبلية، دائرة القسم، بسبب رغبة الثاني اقتطاع جزء من منزل الضحية لبناء محل تجاري، وعندما رفض، قام المتهم بالاستعانة بعدد من البلطجية المأجورين، وذهب إلى نجل عمه واعتدى عليه، بضربه فوق رأسه بمطرقة حديدية، واستغل المتهم تواجد الضحية بالمستشفى وقام بهدم جزء من منزله، وغلقه بمواد بناء وأقام محلا تجاريا.



وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.