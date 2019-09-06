أخبار مصر | بدء الكشف الطبي على طلبة الدفعة الأولى للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الكشف الطبي على طلبة الدفعة الأولى للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، بدء إجراء الكشف الطبى على الدفعة الأولى لطلبة المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد التابع للهيئة القومية للسكك الحديدية.

الدفعة الأولى من طلبة المعهد:

وأكدت النقل أن إجراءات توقيع الكشف الطبي على طلبه الدفعة الأولى لعدد ٥٠ طالب للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، قد بدأت صباح اليوم بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وذلك للالتحاق بالعام الدراسى ٢٠١٩ /٢٠٢٠، كما سيتم أيضا إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على اعلى مستوى من الناحيتين البدنى والذهنى.

إجمالي عدد الطلبة المختارين:

وأضافت الوزارة أنه تم اختيار عدد ٢٠٠ طالب لتوقيع الكشف الطبى والاختبارات البدنية والسمات تمهيدا لاختيار أفضل عدد ١٠٠ طالب ضمن المقبولين فى السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمى والنظرى المتخصص فى علوم السكك الحديدية.

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نشأة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية:

أن المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشىء بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال.

وقد صدر الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 2340 بتاريخ 37 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 287 ببدء الدراسة بالمعهد إعتبارا من هذا العام.

نظام الدراسة بالمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية:

تعد الدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.