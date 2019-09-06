أخبار مصر | "العبد": انضمام ودعم جامعة كفر الشيخ لمبادرة "مصر في قلب أفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبد": انضمام ودعم جامعة كفر الشيخ لمبادرة "مصر في قلب أفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الجامعة تقف خلف المبادرة وتدعمها وذلك لتحقيق أهداف المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا من أجل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وافريقيا وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بالعمل علي زيادة التبادل التجاري بين مصر والقارة السمراء، وذلك تنفيذا لبرنامج المحاكاة والتعاون بين الجامعة والاتحاد الأفريقي في تنمية الثروة الحيوانية داخل القارة السمراء.
وأكد "دسوقي" استعداد الجامعة لتدريب الطلاب الأفارقة ومنح للجامعات خاصة في مجال الثروة الحيوانية. والاستزراع السمكي الذي تنفرد به المحافظة نظرا للمزارع الكبيرة ووجود كلية الثروة السمكية التي تخدم ابناء محافظات الدلتا ووجود حاليا منح للطلاب الموريتانيين في كلية الثروة السمكية تحت اشراف عميد الكلية الدكتور إبراهيم الهواري.
وكان أعلن الدكتور خالد العامرى – نقيب الاطباء البيطريين ورئيس اتحاد الاطباء البيطريين العرب – دعمه لمبادرة مصر فى قلب افريقيا والمؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا والذى يسعى لتصدير الادوية البيطرية واضافات الاعلاف والاعلاف لافريقيا، مشيرا الى ان هذه المبادرة فرصة كبيرة للشركات المصرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل، والتعليم البيطرى فى مصر له تاريخ وتخرج منها كثيرا من الاطباء البيطريين العرب والافارقة ولهم تأثيرا كبيرا فى بلدهم تجاه مصر.
وأوضح "العامري" أنه يجب الاهتمام بالتسجيل الموحد وتدشين مكان لتقديم ملفات التسجيل فى مصر والدول العربية والافريقية والاهتمام بتسجيل ctd لتسهيل التصدير، وسيكون للدواء البيطرى تأثيرا سياسيا واجتماعيا فى اعماق افريقيا ومصر لديها مكانة كبيرة لدى دول افريقيا.
وأشار إلى ضرورة مساعدة الوزارات المختصة مثل الصحة والخارجية للوقوف مع هذه المبادرة والمؤتمر، ويجب ان يكون هناك تبادل مع دول افريقيا فى مجال الطب البيطرى والدواء البيطرى وفتح الاسواق فى افريقيا له تاثير ايجابى للنهوض بافريقيا والتواصل مع افريقيا وهو التوجيه الرئاسى والسياسى فى مصر، والقارة الافريقية لديها موارد طبيعية وبشرية كبيرة وغير مستغلة ويجب ان نستفيد منها نحن ابناء القارة ومثل هذه المؤتمرات تدعم هذه الفكرة، ويجب ان يكون هناك تواصل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة مع السفارات والشركات الافريقية، فالدواء المصرى متميز للغاية وتمتلك مصر خبرة طويلة.
وفي سياق آخر، أعلن الدكتور خالد العامرى نقيب الاطباء البيطريين عن قبول دفعة كاملة من الوافدين الافارقة فى كلية طب بيطرى جامعة القاهرة على هامش المؤتمر، لدراسة الطبي البيطرى لمدة خمس سنوات للعودة لبلده ويكون مرتبط بمصر وقطاع الدواء البيطرى فى مصر لدعم التواصل وتنمية مكانة مصر فى افريقيا، وحتى يكونوا سفراء لنا هناك سواء فى استيراد الدواء البيطرى والمنتجات البيطرية، ومساعدة الدول الافريقية وتنميتها، كما ستقوم الكلية بعمل زيارات للطلاب الافارقة للمصانع وكل ما يخص العلم البيطرى وتطبيقاته فى كل مناحى الحياة، فمصر تفتح ذراعيها لافريقيا.