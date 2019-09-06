أخبار مصر | "العبد": انضمام ودعم جامعة كفر الشيخ لمبادرة "مصر في قلب أفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبد": انضمام ودعم جامعة كفر الشيخ لمبادرة "مصر في قلب أفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور يوسف العبد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقى الأول لفتح آفاق للتصدير إلى أفريقيا، انضمام جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى لمبادرة مصر في قلب افريقيا ومؤتمرها الذى يقام في القاهرة أكتوبر القادم.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الجامعة تقف خلف المبادرة وتدعمها وذلك لتحقيق أهداف المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا من أجل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وافريقيا وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بالعمل علي زيادة التبادل التجاري بين مصر والقارة السمراء، وذلك تنفيذا لبرنامج المحاكاة والتعاون بين الجامعة والاتحاد الأفريقي في تنمية الثروة الحيوانية داخل القارة السمراء.

وأكد "دسوقي" استعداد الجامعة لتدريب الطلاب الأفارقة ومنح للجامعات خاصة في مجال الثروة الحيوانية. والاستزراع السمكي الذي تنفرد به المحافظة نظرا للمزارع الكبيرة ووجود كلية الثروة السمكية التي تخدم ابناء محافظات الدلتا ووجود حاليا منح للطلاب الموريتانيين في كلية الثروة السمكية تحت اشراف عميد الكلية الدكتور إبراهيم الهواري.

وكان أعلن الدكتور خالد العامرى – نقيب الاطباء البيطريين ورئيس اتحاد الاطباء البيطريين العرب – دعمه لمبادرة مصر فى قلب افريقيا والمؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا والذى يسعى لتصدير الادوية البيطرية واضافات الاعلاف والاعلاف لافريقيا، مشيرا الى ان هذه المبادرة فرصة كبيرة للشركات المصرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل، والتعليم البيطرى فى مصر له تاريخ وتخرج منها كثيرا من الاطباء البيطريين العرب والافارقة ولهم تأثيرا كبيرا فى بلدهم تجاه مصر.

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وأكد "العامري" أن مصر لديها صناعة كبيرة للدواء البيطرى واضافات الاعلاف والاعلاف ورائدة فى ذلك ويجب فتح كل القنوات للتصدير لافريقيا، ومثل هذه المبادرة والمؤتمر هو باب كبير للدخول لافريقيا، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعم السياسى لمبادرة مصر فى قلب افريقيا والمؤتمر المنبثق عنها المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا. وأوضح "العامري" أنه يجب الاهتمام بالتسجيل الموحد وتدشين مكان لتقديم ملفات التسجيل فى مصر والدول العربية والافريقية والاهتمام بتسجيل ctd لتسهيل التصدير، وسيكون للدواء البيطرى تأثيرا سياسيا واجتماعيا فى اعماق افريقيا ومصر لديها مكانة كبيرة لدى دول افريقيا. وأشار إلى ضرورة مساعدة الوزارات المختصة مثل الصحة والخارجية للوقوف مع هذه المبادرة والمؤتمر، ويجب ان يكون هناك تبادل مع دول افريقيا فى مجال الطب البيطرى والدواء البيطرى وفتح الاسواق فى افريقيا له تاثير ايجابى للنهوض بافريقيا والتواصل مع افريقيا وهو التوجيه الرئاسى والسياسى فى مصر، والقارة الافريقية لديها موارد طبيعية وبشرية كبيرة وغير مستغلة ويجب ان نستفيد منها نحن ابناء القارة ومثل هذه المؤتمرات تدعم هذه الفكرة، ويجب ان يكون هناك تواصل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة مع السفارات والشركات الافريقية، فالدواء المصرى متميز للغاية وتمتلك مصر خبرة طويلة.