أخبار مصر | "بلوق بلوق بلوق".. ماذا قال البرلمان عن رضوى الشربيني بعد تصريحاتها ضد الرجال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلوق بلوق بلوق".. ماذا قال البرلمان عن رضوى الشربيني بعد تصريحاتها ضد الرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وترصد بوابة "الخليج 365" آراء بعض أعضاء مجلس النواب حول تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامجها "هي وبس" والذي يذاع على قناة cbc سفرة.
من جهتها، علقت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، على تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هي وبس" على قناة cbc سفرة، والذي أثار جدلا واسعا بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "إننا للأسف نعيش في ثقافة غريبة على عاداتنا وتقاليدنا في بناء وتعمير البيوت التي ورثناها عن الآباء، خاصةً مع هذا الجيل الجديد، الذي أصبح لايحترم قيمنا وموروثنا"، مؤكدة أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة.
وأضافت "نصير" في تصريح لبوابة الخليج 365، أصبحنا لا نعرف الطريق الصحيح في عدل التشريع الإسلامي للرجل والمرأة في المنزل، ولو استدعينا الإسلام بضوابه للرجل والمرأة ستستقيم الأمور، لأن مثل هذه البرامج تؤدي إلى هدم البيوت وكرامة الزوجين، وليست لشجاعة للمرأة المظلومة، فهذا تشجيع للانفلات والتناطح بين الزوجين، ولا ثمن لهم إلا الفشل والخراب، متابعة: جميعنا يبحث عن العدل التشريع الإلهي في بناء البيوت المستقرة على المودة والرحمة، والتي تبنى على الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة، وليس على التحريض وانقسام البيوت.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن "الرجولة" تقوم على احترام الزوج لشريكة حياته، والانفاق عليها، وتحمله المسؤولية، بينما الأنوثة عند المرأة تقوم على الزوجة الحكيمة الرشيدة التي تعرف حقوق بيتها وزوجها وأبنائها وتنظيمها لبناء حياة مستقرة، مطالبة جميع الأزواج والزوجات معرفة الحقوق المتبادلة بينهم لكي يحييا حياة كريمة، وليس السير وراء هذه البرامج التي تفسد الحياة الزوجية.
- اعتقينا لوجه الله وهدي اللعب معانا شوية
ومن جانبه، وجه النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربيني، قائلا: "اعتقينا وهدي اللعب معانا شويه وخلي الحياة تستقر بين المتجوزين".
وأشار "أبو غريب" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا )، موضحا أن المقصود بحقيقة السجود في الحديث: أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة أن تسجد لزوجها؛ وذلك لعظم حقه عليها، مطالبا بضرورة حل المشاكل بين الزوجين وعدم أنصاف أحد على الآخر، حتى نعيش في سلام.
وطالب عضو مجلس النواب بوقف مثل هذه البرامج التي تهدد الأسر المصرية، وضرورة عمل برامج وندوات تثقيفية لتوعية الزوج بحقه زوجته عليه، وتوعية الزوجة بحق زوجها عليه، والابتعاد عن هذه البرامج التي قد تحدث الفتنة بين الأزواج.
- تصريحات رضوى الشربيني لا تتناسب مع الرجل الشرقي
فيما قال النائب ابراهيم خليف، عضو مجلس النواب، إن رضوى الشربيني تقتدي بالعادات والتقاليد الغربية، لأن الرجل الشرقي يختلف عن الرجل الغربي، لأن تصريحاتها ضد الرجل المصري لا تتناسب تمامًا مع الرجل الشرقي.
وأضاف "خليف" لبوابة الخليج 365، أنه يجب على الزوجة المصرية ألا تسير خلف جميع النصائح التي تقدمها الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها، حتى لا يقعن في فخ الإنفصال أو الطلاق، وأن يستنبطوا النصائح المفيدة فقط، وعدم الانصات إلى النصائح الأخرى التي قد تؤدي إلى المشاكل بين الزوجين.
- رضوى الشربيني بتنصح المرأة علشان تكون قوية
بينما علقت النائبة إلهام المنشاوي، على الهجوم الحاد من الرجال ضد الإعلامية رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" والذي يقوم على إنصاف المرأة، قائله: بتتكلم الحق وبكل صدق وشفافية عن التجاوزات وبعض الظلم اللي بيحصل ضد الزوجة أو المرأة بصفة عامة".
وأكدت "المنشاوي" في تصريح لبوابة الخليج 365، إن الهدف من البرنامج هو دعم المرأة وتوعيتها بأن تكون شخصية قوية فعاله في المجتمع، وحثها على الاهتمام بنفسها، وتشجيعها على ثقتها بنفسها والاستمرار في العمل، وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي تواجهها في حياتها الشخصية، على سبيل المثال: "لو بنت خطيبها سابها، فا بتقوم بتقديم النصيحة وتقولها الحياة مش بتقف على حد، لأن مفيش راجل مثالي، علشان كده الرجالة بيهاجموها، وأنا مش شايفاها متجنيه على الراجل، هي يادوب بتقدم النصيحة".