أخبار مصر | "بلوق بلوق بلوق".. ماذا قال البرلمان عن رضوى الشربيني بعد تصريحاتها ضد الرجال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلوق بلوق بلوق".. ماذا قال البرلمان عن رضوى الشربيني بعد تصريحاتها ضد الرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، تلخص هذه الآية الكريمة علاقة الزوج بالزوجة والتي تقوم على المودة والمحبة والاحترام المتبادل، لذلك يجب على المرأة طاعة زوجها، والإصغاء إليه جيدا، حتى يستطيعا أن يعيشا حياة كريمة.

وترصد بوابة "الخليج 365" آراء بعض أعضاء مجلس النواب حول تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامجها "هي وبس" والذي يذاع على قناة cbc سفرة.

من جهتها، علقت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، على تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هي وبس" على قناة cbc سفرة، والذي أثار جدلا واسعا بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "إننا للأسف نعيش في ثقافة غريبة على عاداتنا وتقاليدنا في بناء وتعمير البيوت التي ورثناها عن الآباء، خاصةً مع هذا الجيل الجديد، الذي أصبح لايحترم قيمنا وموروثنا"، مؤكدة أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة.

وأضافت "نصير" في تصريح لبوابة الخليج 365، أصبحنا لا نعرف الطريق الصحيح في عدل التشريع الإسلامي للرجل والمرأة في المنزل، ولو استدعينا الإسلام بضوابه للرجل والمرأة ستستقيم الأمور، لأن مثل هذه البرامج تؤدي إلى هدم البيوت وكرامة الزوجين، وليست لشجاعة للمرأة المظلومة، فهذا تشجيع للانفلات والتناطح بين الزوجين، ولا ثمن لهم إلا الفشل والخراب، متابعة: جميعنا يبحث عن العدل التشريع الإلهي في بناء البيوت المستقرة على المودة والرحمة، والتي تبنى على الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة، وليس على التحريض وانقسام البيوت.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن "الرجولة" تقوم على احترام الزوج لشريكة حياته، والانفاق عليها، وتحمله المسؤولية، بينما الأنوثة عند المرأة تقوم على الزوجة الحكيمة الرشيدة التي تعرف حقوق بيتها وزوجها وأبنائها وتنظيمها لبناء حياة مستقرة، مطالبة جميع الأزواج والزوجات معرفة الحقوق المتبادلة بينهم لكي يحييا حياة كريمة، وليس السير وراء هذه البرامج التي تفسد الحياة الزوجية.

- اعتقينا لوجه الله وهدي اللعب معانا شوية

Advertisements