أخبار مصر | بعد انتشاره بشكل مخيف.. كيف تتأكد من وجود القراد بمنزلك وطرق الوقاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتشاره بشكل مخيف.. كيف تتأكد من وجود القراد بمنزلك وطرق الوقاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت الفترة الأخيرة العديد من التحذيرات عن حشرة القراد التي آثارت الخزف والذعر بالبيوت المصرية وهي حشرة تكون بأجسام الكلاب.

أنواع حشرة القراد

وقد يوجد أنواع للقراد الذي يصيب الكلاب وهناك نوع من القراد بيصيب الكلاب اسمه قراد الأورنيثودورس، ومن اهم الطفيليات التي تصيب الانسان وتنتقل من حيوانات مصابة وممكن تكون بالابقار والارانب وتسبب له حمي اسمها الحمي المرتدة المتوطنه او Endemic relapsing fev.

وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري بعض النصائح وهي:

لابد من معالجة الحيوان المصاب والمكان لان القراد له دورة حياة مثل اي حشرة وتكمل علي مرحلتين الأولى على جسم الحيوان والمرحلة التانية في المكان لذلك يجب التخلص من الحشرة والاهتمام بإزالة اليرقات او البيض موجود في الارض والجدران والشقوق بمكان ايواء الحيوان و بعد فترة بتتحول لحشرة بالغة وترجع تصيب الحيوانات.

األا لابد نظافة المكان جيدا ورشه عدة مرات على الاقل مرة كل اسبوعين بشرط رش الأسقف والجدران والارضيه بمحلول الببوتكس باستخدم٥ سم علي ١٠ لتر ماية ورش المكان الذي به شقوق او الجدران حتي اضمن التخلص نهائيا من الحشرة.

يستخدم أدوية حقن مثل الايفوميك كل اسبوعين حتى يتم التخلص من الحشرة وجرعته سم لكل ٥٠ كجم وزن حي، في الكلاب وهو اكتر حيوان بيظهر فيه المشكلة واكتر حيوان اطفالنا يتعاملون معه.

كما يوجد عقار باسم بارس ويتم فرده علي سلسلة الظهر حوالي تلتين الظهر بعد الامتصاص الجيد يتم قتل القراد

رش الحيوان في جو معتدل منعا من حدوث تسمم او نزلات شعبية للحيوان بدواء امن مثل البيوتكس

وقدمت الدكتورة اميمة حجاج طرق الوقاية من القراد وذلك من خلال عدة طرق وهي:

اولا تجنب تربية الكلب في الاراضي الرمليه او الطينيه نظرا لصعوبه تنضيفها وتطهيرها تماما من القراد

وذلك من خلال عمل الارضيات بالبلاط وسد ثقوب الحوائط لان القراد يستطيع وضع يرقاته في هذه الفتحات وذلك يساعدك في عدم اعادة ظهور القراد مره اخرى

اللجوء للعيادات البيطريه او صيدليه بيطريه كل فترة للكشف عن الكلب ومساعدة المربي في عدم الاصابة بوباء القراد

عدم اللجوء لغير المتخصصينوذلك لغش الادوية المباعة بالاسواق الخاصة بالقراد وهو البوتكس

مراعاه ابعاد الحيوان تماما وقت التطهير حتي تجف تماما ثم تنظيفها مره اخري باي مطهرات لازاله اي ماده عالقه

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بالنسبه للحيوان

الكلاب ذات الفراء الكثيفه من المفضل حلاقه الشعر لسهوله متابعه الحيوان من اي حشرات

عند عودتك من الشارع بعد تمشيه الكلب يجب فحصه كما ذكر بالسابق

يوجد العديد من الاسماء التجاريه يمكن استخدمها لعلاج الحشرات بشكل دوري

زي (الفيبرون _ السيرجنت_الفرونت لاين_ فرونتا_اومني. جارد)

كما يوجد اطواق الحشرات المستخدمه للوقايه من الاصابه التي اثبتت فعاليتها بعد اتباع ارشدات الاستخدام زي السكاليبور

في حالات الاصابات البالغه يجب الذهاب للطبيب البيطري هيتابع الحاله بنفسه ويقرر الاستخدام الامثل للحيوان

من الاستحمام الطبي او استخدام بعض الادويه المستخدمه للعلاج بنفسه تباعا لحاله الكلب

واخيرا الرجوع للطبيب اهم شيء اولا واخيرا لفحص الكلب والحاله العامه ليه

مشكله القراد تنتشر في الصيف وهو اكتر الاوقات التي يظهر فيها القراد بشكل واسع وسريع، والمشكله الاكبر الامراض اللي بيسببها القراد للحيوان مثل:

الانيميا

طفيليات الدم

الجفاف الشديد

حساسيه الجلد

اعراض اصابة الانسان بالحمي من الكلب المصاب بالقراد

اما عن الاعراض التي تؤكد اصابة الانسان بالمرض او بالحمي المرتدة وهي اعراضها ارتفاع حرارة الجسم وعرق شديد والتهاب في الحلق وصداع والم في مفاصل الذراع وربما حساسية بالجلد.