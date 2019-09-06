أخبار مصر | "طبية القوات المسلحة" تنظم مؤتمرا عن العلاج الموجه لسرطان الثدي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طبية القوات المسلحة" تنظم مؤتمرا عن العلاج الموجه لسرطان الثدي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى المؤتمر الرابع لطب الأورام والذي تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "العلاج الموجه لسرطان الثدي فى مصر نحو خطوط علاج توافقية".

وأكد سكرتير عام المؤتمر على دور الأطباء المصريين فى إجراء الأبحاث الطبية التى تفيد مريض الأورام المصرى لتحديد مدى الإستفادة من العلاجات الحديثة مرتفعة التكلفة بما يتناسب مع طبيعة المريض المصرى، مستعرضًا التحــديات الكبــرى التى تواجة الــنظم الصــحية لتــوفير التغطيــة الصــحية الشــاملة للمواطنين.

كما تناول المؤتمر عدد من الأوراق البحثية التى تناقش الجدوى الصحية والإقتصادية للعلاج الموجه لمرضى سرطان الثدى فى مصر وخطوط العلاج العالمية ومدى توافقها مع المريض المصري، كما تم عقد عدد من المحاضرات لتعريف شباب الأطباء بكل ماهو جديد فى هذا المجال، بمشاركة أساتذة الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الأورام المتخصصة فى تخصصات طب الأورام.

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وخلال الجلسة الافتتاحية أكد مدير إدارة الخدمات الطبية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى ومواكبة التطور المستمر فى الأساليب والطرق العلاجية الحديثة.

وأشار رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية إلى دور الأكاديمية فى تدريب شباب الأطباء وعقد المؤتمرات الطبية لنقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عدد من أطباء وإستشارى الأورام بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.