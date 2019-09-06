أخبار مصر | المشاركون في أوسكار الإبداع الأفريقي في زيارة لمعالم مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاركون في أوسكار الإبداع الأفريقي في زيارة لمعالم مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة لمنطقة أبو الهول بالجيزة، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الأفريقي التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتستمر فعالياته حتى ١٠ سبتمبر.

وتعرفت الوفود الافريقية خلال زيارتهم لمنطقة ابو الهول علي التاريخ المصري القديم وأهم الأسر الفرعونية، الاثار الفرعونية القديمة، وما تتميز به الحضارة المصرية التي تعود ل اﻵف السنين، منطقة الاهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما، واستمعت الوفود إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها.

وشاهدت الوفود الأفريقية من شباب المبدعين أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، التمثال الاسطورى، والواقع علي هضبة الجيزة على الضفة الغربية من النيل

الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الأفريقي:

يذكر أن الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الافريقي شباب من جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا، بوركينا فاسو، غانا، بالإضافة الي مصر.

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فعاليات الأوسكار:

وكانت نظمت وزارة الشباب والرياضة منافسات في مجال الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الإفريقي، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي

وتتشكل لجنة تحكيم مجال الأفلام القصيرة في أوسكار الإبداع الإفريقي من الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني خليفه، مدير التصوير أحمد حسين.

أسماء الأفلام القصيرة المرشحة لنيل الأوسكار

وضمت الأفلام المرشحة لنيل أوسكار الإبداع الافريقي، فيلم “the green killers “ من توجو، رقم رانيا من مصر، منيره من مصر، لم ينته بعد من موريتانيا، Charity من جنوب السودان، كفايا من جنوب السودان، عليا من الصومال، من انت من الصومال، Restoring Uganda. Northern chapter من اوغندا، عروس الاربعين من السودان، Jethwa من كينيا.