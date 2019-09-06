أخبار مصر | بدء المرحلة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء المرحلة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محافظة الجيزة من خلال مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاوقاف والثقافة ومطرانية شمال الجيزة، فعاليات المرحلة الثالثة من مهرجان الجيزة الصيفى والذى يستمر حتى منتصف الشهر الحالى.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الهدف من المبادرة هو الاستفادة من طاقات الطلاب خلال الأجازة الصيفية لدعم ورفع قدراتهم العقلية والبدنية والرياضية والفنية واستثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأوضح محافظ الجيزة، أن خطة المهرجان تشمل جميع المراحل وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلى، بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتى تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة من خلال مزاولتهم للأنشطة واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.

فيما أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مهرجان الجيزة الصيفى، يشمل دعم الانشطة الرياضية والبدنية والثقافية والفنية للطلاب وتنظيم دورات رياضية فى العاب خماسى القدم وتنس الطاولة، بالإضافة الى تنظيم مسابقات الشعر والزجل ودورى ثقافى والقصة القصيرة والرواية والغناء والإنشاد الدينى وحفظ قران واحاديث والرسم ودين مسيحى.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ المهرجان على ثلاث مراحل خلال الفترة من 25/7 حتى 15/9 حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية خلال الفترة من 25/7 الى 28/8 وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية خلال الفترة من 1/9 حتى 15/9 بمركز شباب ميت عقبة.

ومن جانبة أشار الدكتور أمين عبد الجواد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أن المديرية تقوم بتوزيع الائمه خلال فعاليات المهرجان لإلقاء محاضرات دينية فى الموضوعات التى تشغل بال الطلاب بهدف التثقيف الدينى وزرع روح الدين السمح.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في وقت سابق عن تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوي الطرق والانارة وبرامج تحسين البيئة بكافة الأحياء والمراكز والمدن والقري التابعة لها.

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وأوضح المحافظ انه تم تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات بالمراكز والمدن ولدعم القري الأكثر احتياجاً، وذلك في اطار خطة المحافظة بالأهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 119 مليون لمدينة الجيزة، والأحياء بالمحافظة، مشيراً ان الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وانارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الجدية لتنفيذ مشروعات الخطة لتنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني المحدد.

وكشف المحافظ، عن أنه تم تخصيص 6,5 ملايين لمديرية الطرق والنقل و5,6 ملايين لمديرية الإسكان و6 مليون للإدارة العامة لمرور الجيزة و8 ملايين للحماية المدنية.

وأوضح "اشد" أنه بالنسبة للأحياء تم تخصيص 15 مليون لحي شمال الجيزة و 15 مليون لحي بولاق الدكرور و 15 مليون لحي العمرانية و14 مليون لحي الوراق و13 مليون لحي جنوب الجيزة و13 مليون لحي الهرم و7 مليون لحي الدقي و7 مليون لحي العجوزة.

وبالنسبة للمراكز والمدن تم تخصيص 16 مليون لمركز ومدينة منشأة القناطر و 14 مليون لمركز ومدينة أوسيم و14 مليون لمركز ومدينة أبو النمرس و14 مليون لمركز ومدينة البدرشين 13 مليون لمركز ومدينة العياط و13 مليون لمركز ومدينة الصف و12 مليون لمدينة كرداسة و12 مليون لمركز ومدينة اطفيح و12 مليون لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى و11 مليون لمدينة الحوامدية.

يذكر أن محافظة الجيزة قد انتهت من الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف علي مستوي كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنسبة تنفيذ 100% وذلك من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتحسين الوضع البيئي للحفاظ علي صحة المواطنين.