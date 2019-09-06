أخبار مصر | تنزانيا تبحث الاستعانة بالمهندسين المصريين في بلادها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا تبحث الاستعانة بالمهندسين المصريين في بلادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المؤتمر الدولي المقام بدولة تنزانيا، حضور كبير للوفد المصري برئاسة المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى، ورئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين المصرية ممثلًا عن مهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية، والشوون الافريقية بنقابة المهندسين، والمهندس أحمد باشا عضو لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية ممثلًا عن شباب المهندسين بالوفد.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور رئيس الجمهورية التنزانية جون بومبيه ماغوفولي، وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات تسجيل المهندسين والمعماريين والمساحين.

وأشار المهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية، إلي أن المؤتمر المنعقد في الفترة من 4 إلي 7 سبتمبر الجاري يقام برعاية ثلاث هيئات هندسية وهي هيئة تسجيل المهندسين التنزانيين والتي وقعت نقابة المهندسين المصرية معها إتفاقية تعاون فى ٧ سبتمبر 2017 بددوما العاصمة الجديدة لتنزانيا.

وأكد أن النقابة المصرية قامت بتفعيل الإتفاقية ودربت ٢٠ مهندس كهرباء تنزاني حديث التخرج لمدة شهر، مشيرا إلي أن هيئة تسجيل المقاولون التنزانيين ستشارك نقابة المهندسين المصرية فى تنظيم زيارتهم لمصر فى أكتوبر القادم ومن ضمنها بحث فرص الاستعانة بالمهندسين المصريين فى أعمالهم فى تنزانيا، وكذلك التعاون مع المقاولون المهندسين المصريين وشركات المقاولات الهندسية المصرية فى أعمال التشييد والبناء فى تنزانيا.

وأضاف هشام أن هيئة تسجيل المعماريين والمساحين التنزانيين أحد رعاة المؤتمر، مضيفا أن الوفد المصري برئاسة المهندس محمد ناصر سيلتقي مع ممثلى الهيئات الثلاث وفى مقدمته باتريك باروزي وشاجو أول مهندسة تنزانية متخرجة من كلية هندسة تنزانيا لمناقشة عدة نقاط أهمها زيارة ٢٠ مهندس إستشاري تنزاني لمصر و١٠ مسئول فى مؤسسات الدولة التنزانية (الموانىء والمطارات- الكهرباء- الطرق- البترول والغاز).

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وأوضح أن الوفد تشاور مع رئيسة هيئة تسجيل المقاولون التنزانيين، لبحث سبل التعاون وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون يوقع فى القاهرة اثناء زيارتهم لمصر، والتعرف باعضاء الوفد القادم لمصر، كذلك التعرف على رئيس هيئة تسجيل الاستشاريين التنزانيين لترتيب زيارة وفد الاستشاريين لمصر وبحث التعاون وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون يوقع فى القاهرة أثناء زيارتهم للقاهرة.

وشدد على العمل والتعاون لصالح المهندسين الأفارقة ومهنة الهندسة الافريقيه وقارتنا الأفريقية.

وكان غادر الأربعاء الماضي، وفد من النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى، ورئيس المكتب الفني بالنقابة، إلي دولة تنزانيا لحضور عدة مؤتمرات وإجتماعات حول التعاون الهندسي والاقتصادي الأفريقي، والمقرر انعقادها بتنزانيا في الفترة من اليوم وحتي السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تاكيدها علي مواصلة الطريق لتوطيد العلاقات مع أفريقيا.

وضم الوفد كلا من المهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الدولية بنقابة المهندسين، والمهندس أحمد باشا عضو لجنة العلاقات الدولية محور افريقيا.

وجديرا بالذكر، أن نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، تولي الملف الأفريقي اهتمامًا خاص، حيث عقدت النقابة عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول الأفريقية منها 'رواندا، اوغندا، تنزانيا'.

وكانت قامت النقابة بالفعل بإستضافة عدد من مهندسي هذه الدول وقامت بتدريبهم علي أعلي مستوي.