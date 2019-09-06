أخبار مصر | محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لأهالي المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لأهالي المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليمات لرئيس حي المعادي، بالبدء في حفر منطقة عزبة جلال لتوصيل الغاز للمواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة بنشر توصيل الغاز لمافك المنازل وتقديم خدمة مميزة.

ووجه المحافظ رئيس الحي بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها واستكمال كافة الخدمات الأزمة لها، كما وجه المحافظ رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني، بسرعة دراسة توفير ارض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكما أصدر المحافظ، تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور في المنطقة الجنوبية وخاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدي للمواقف العشوائية، وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحي مصر القديمة للدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الأنجولية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية في حالة الاحتياج.

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وكلف محافظ القاهرة، مدير مديرية الطرق في البدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادي الذي يربط بين شارع الخمسين والاتوستيراد والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، وتكليفه بالبدء بإعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرا لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.

وكلف، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة، تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وإطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.

جاء ذالك خلال اجتماع اللواء محافظ القاهرة بنواب البرلمان المنطقة الجنوبية بحضور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد وبحضور السكرتير العام اللواء محمد حنفي.