شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تطوير منظومة تقييم التأثير البيئى ضرورة لمواكبة عمليات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست وزيرة البيئة اجتماع لجنة التطوير الشامل لمنظومة تقييم الأثر البيئى لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتقييم والاشتراطات والنماذج التى لابد من إتباعها عند تقييم المشروعات .

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان اليوم، أن لجنه التطوير الشامل لمنظومة تقييم الأثر البيئى تم تشكيلها لوضع اشتراطات ومعايير محددة يتم على أساسها تقييم المشروعات بناء على المعايير الدولية التى يتم اتباعها فى معظم دول العالم مع الاهتمام بتدريب العاملين ورفع قدراتهم لمواكبة التطوير.

وتتولى اللجنة مهام وضع الأسس والمبادئ التى يتم من خلالها تطوير المنظومة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الخبراء الدوليين المعنيين من قبل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والذى يقوم بتقديم الدعم الفنى .

وتقوم اللجنة بإقرار التوصيات والنتائج الواردة بتقارير المراجعة التى تتم من خلال الجامعات والمراكز البحثية الخاصة بالمشروعات الكبرى والمشروعات الخاضعة لتصنيف "ج".