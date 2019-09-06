شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى والاتصالات تفتتحان المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد المقبل، ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر الدولى الأول لتأثير الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيات المعلومات الحديثة فى بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، والذى ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من العلماء والخبراء فى مجال فى الذكاء الاصطناعى والنظم الذكية.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها:"إستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والإستراتيجيات العالمية فى تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الذكاء الاصطناعى".

ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية سنغافورة فى مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية الوطنية، والرؤى الخاصة بتحسين صناعة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخطط الجامعات لتحسين الذكاء الاصطناعى وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعى على الجامعات الحديثة، فضلًا عن مستقبل الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى فى مصر، والجامعات الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرضًا للابتكار والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.