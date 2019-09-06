شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تبدأ تصفيات مهرجان الكرازة لأطفال الكنيسة بالعجمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، فعاليات التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة لعام 2019، للمسابقات الدراسية والكتاب المقدس والمحفوظات، اللغة القبطية، بعدد من الكنائس على مستوى جميع المحافظات المصرية.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات تصفيات مهرجان الكرازة، اليوم الجمعة، لعدد غفير من أطفال المرحلة الابتدائية، فى ببيت مارمرقس بالعجمى ـ الإسكندرية.
ونظم فعاليات التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة الذى أطلق تحت عنوان "هلم نبني"، لجنة خدام الطفولة بأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، بقيادة تاسونى فيرينا، إحدى مكرسات بيت القديسة فيبي، ودكتور موريس جورجى طبيب المخ والأعصاب وخادم الطفولة بالأسقفية، وعدد كبير من الخدام باللجنة.
يذكر أن أسقفية الشباب، تشمل ما يقارب 22 لجنة بينهم لجنة الطفولة، وأسس تلك اللجان الأنبا موسى.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد احتفلت بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثانى أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذى استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت بقداسات عيد العذراء فى محافظة المنيا.
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