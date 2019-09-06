شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور ربع قرن على تأسيس مدارس كلية رمسيس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، بفعاليات الاحتفال بمرور 25 عامًا على كلية رمسيس بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يشارك بالحضور عدد كبير من القيادات الدينية، والشخصيات العامة.

وكان القس أندرية زكي، قد شارك أمس الأول بفعاليات اللقاء الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية تحت عنوان "مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية"، وأكد أن الكراهية تعنى الرفض للآخر، وهى موجودة فى جميع دول العالم، مشددًا على ضرورة مواجهة جميع أنواع خطاب الكراهية بجميع أشكاله، والذى يؤدى إلى نشر السلام.