شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق ينظم "ماراثون الدراجات" لجميع المراحل العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم هاز مدينة الشروق، أول ماراثون للدراجات، بالمدينة لمختلف المراحل العمرية.

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن فعاليات الماراثون، انطلقت صباح اليوم، بمسار الدراجات بالمحور الأوسط بالمدينة بطول 8 كم، تحت إشراف الاتحاد المصرى للدراجات.

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وأكد أنه تم إتاحة 50 دراجة مجاناً للمشاركين في الماراثون، وتقديم هدايا عينية للمشاركين وتم تسليم الدراجات مجانا للراغبين في المشاركة وذلك بأولوية الحضور.