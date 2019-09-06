شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم قوافل بيطرية وإرشادية مجانية بقرى الفيوم غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الامصال واللقاحات الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى والهيئة العامة للطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية، غدا تنفيذ عددا من القوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية بقرى محافظة الفيوم تستمر أسبوع بالمجان .

وقال الدكتور إبراهيم جاد، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن نشاط القوافل البيطرية يشمل: أعمال الفحص التناسلى والسونار والجراحة والباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتحصينات غير السيادية والفحص للأمراض الوبائية والمعدية، فضلا عن الفحص المعملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلى.

وأوضح "جاد " أنه سيتم ايضا تنظيم ندوة ارشادية لصغار المربين، حول تدوير المخلفات وعمل السيلاج، كذلك من المقرر عقد دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية و ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين، مشير الى أن القرى التى ستشملها القوافل والتى تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية هي: مطرطارى مركز سنورس، أبوشنب مركز أبشواى، منشأة بنى عثمان مركز سنورس، العجميين مركز ابشواى، ومنشاة الفيوم مىكز الفيوم، فضلا عن قرية ابجيج مركز الفيوم.