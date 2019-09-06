شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تتلقى تقريراً عن منح إيطالية للحصول على الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب الحكومة الإيطالية.
وأشار التقرير إلى تقديم جامعة القلب المقدس الكاثولويكية بمدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا، عدداً من المنح الدراسية خلال العام 2019 – 2020، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه فى العديد من التخصصات منها "الزراعة والغذاء، الكيمياء الزراعية والبيئية، الاقتصاد الزراعى، الطاقة"
ولفت التقرير إلى أنَّ آخر موعد للتقدم هو 11 سبتمبر الجاري، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح، يمكن زيارة الموقع الالكترونى الآتي: https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-Copia_Conf_DR_5402_signed.pdf.
كما أوضح التقرير المنح المقدمة من ذات الجامعة بمدينه بريشا بشمال إيطاليا، فى العديد من التخصصات العلمية منها ( الفيزياء، الكيمياء، تكنولوجيا النانو"، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 27 سبتمبر الجاري، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الرابط الالكترونى التالي: https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-Copia_Conf_DR_5399_signed.pdf
وأشار التقرير إلى إمكانية الاطلاع على كافة المنح الدراسية المقدمة من الجامعة من خلال الرابط الإلكترونى التالي:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-iniziare-un-dottorato-concorso=di-ammissione#content، علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.
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