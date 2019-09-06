شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كوبا تحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت سفيرة كوبا لدى القاهرة، تانيا فيرنانديز، بعمق العلاقات الثنائية بين بلادها ومصر، على مدار 7 عقود مضت، ووصفتها بالتاريخية، حيث توطدت العلاقات في الفترة التي كان يحكم فيها مصر الرئيس جمال عبدالناصر، ويحكم كوبا قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو.

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وأوضحت السفيرة خلال حفل حضره عدد من السفراء المعتمدين في القاهرة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الكوبية، بأن مصر صاحبة تاريخ طويل، كما أن كوبا لها تاريخ حديث ومواقف دولية شهد لها العالم، فضلا عن مواقف البلدين في مؤتمر حركة عدم الانحياز.

وربط الزعيمين عبدالناصر وكاسترو، موقفهما ضد الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة كلا النظامين باستقلال القرار السيادي، كما كان المناضل الثوري تشي جيفارا وكاسترو يعتبران عبدالناصر قدوة لهم في العمل السياسي.

بدأت العلاقات الدبلوماسية مع مصر، عندما افتتحت القاهرة مكتب مفوضية في العاصمة الكوبية هافانا عام 1958، ثم رفعت مستوى التمثيل لسفارة عام 1959، وتصدر كوبا إلى مصر المطاط والتبغ والأسماك والسكر، وتصدر مصر المنتجات البترولية والغذائية والكيماويات.