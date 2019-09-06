شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يكرم الإعمال الدرامية بدار الأوبرا غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان في إحتفالية،غدا السبت، بالمسرح الصغير بدار الأوبر المصرية.

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وقال «فائق» في تصريحات صحفية، أن الدراما الداعمة لحقوق الإنسان لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الوعي الذهني والحس الوجداني للإنسان يجعله أكثر تحضراً وإحساساً بالآخر، وأقوى انتماءً وحباً لمجتمعه وأسرته، إلى آخر هذه الصفات الحميدة التي تساهم في بناء وتقدم الأمم.

وأضاف، تم تقييم عدد 28 مسلسل عرض خلال شهر رمضان بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس. وقامت اللجنة بتقييم عدد 28 عمل درامي تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة، واختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة.

ويشارك في الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام، ومديري القنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسانن وعدد من ممثلين لشركات الانتاج الدرامي.