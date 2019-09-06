شكرا لقرائتكم خبر عن لأعمال الصيانة.. «مرور الجيزة» تُعين خدماتها بكوبري الجيزة المتجه لكوبري عباس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بكوبري الجيزة المعدني المتجه إلى كوبري عباس «نزلة الرمد»، والذي سيشهد أعمال الصيانة والإصلاح خلال الفترة من يوم 5/9/2019 وحتى 15/9/2019.

ومن المقرر أن يكون العمل ليلاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، حيث تقوم الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعاً من حدوث أي تكدسات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال على مرحلتين.

وجاءت المرحلة الأولى على أن يكون العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبري عباس وذلك لمدة خمسة أيام، بينما المرحلة الثانية ستكون العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام، كما أن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، مع غلق جزئي لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.