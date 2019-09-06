شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان يُهدد الهند بأقوى رد احتجاجًا على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الهند، بأقوى رد ممكن عليها، احتجاجا على القرار التي اتخذته الأخيرة في 5 أغسطس الماضي بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم «كشمير» ذات الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه بين البلدين منذ عام 1947، فيما وصف السلطات الهندية بالفاشية، لممارستها الإرهاب ضد الأبرياء والعزل، جاء ذلك في رسالة بثتها «إذاعة باكستان» الرسمية، اليوم، بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الوطني.

وأضاف «خان» أن القرار الهندي يشكل خطرا على أمن باكستان ووحدتها، ويحرم سكان الإقليم من حق تقرير مصيرهم، في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الهند تخطط لإسقاط الجنسية عن مليوني شخص، كثيرون منهم مسلمون، في ولاية آسام، ضمن ما يسمى حملة «تثبيت الجنسية».

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ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي إلى الضغط على الهند منعا لتطبيقها «عقيدة الكراهية والإبادة»، وبعث برسالة إلى العالم للنظر بجدية إلى مسألة تأمين الترسانة النووية الهندية «الخاضعة لسيطرة الحكومة التي وصفها بالعنصرية»، وأشاد بقدرة القوات الباكستانية على الرد بشكل مناسب على أي خطوة عدوانية من الهند، وتابع: «أن بلاده لن تترك سكان كشمير، وستواصل دعمهم معنويا وسياسيا ودبلوماسيا».

واستطرد «خان»، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالهجوم على نظيره ناريندرا مودي، حيث اتهمه بممارسة «التطهير العرقي» ووصف الأجهزة الأمنية الهندية بأنها قوات احتلال، حيث قتلت أبناء كشمير، متسائلا: «لماذا العالم صامت؟ وهل تموت إنسانية المجتمع الدولي عندما يتعرض المسلمون للاضطهاد؟».

وعقب القرار الهندي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير، قطعت سلطات نيودلهي الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التليفزيوني في المنطقة، ولا يزال أبناء الإقليم يطالبون بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، فيما خاضت كلا البلدين 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

‎ وأعلنت الهند عن عقد أول قمة استثمارية في إقليم كشمير، في شهر أكتوبر المقبل لجذب الاستثمارات في مختلف قطاعات اقتصاد الولاية، وإبراز مقومات جامو وكشمير باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة، وذكرت السلطات الهندية أن قرار إلغاء لحكم الذاتي للإقليم، لمساواة أبناء كشمير مع باقي الولايات الأخرى بالنسبة للخدمات.