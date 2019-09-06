شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة المحال المخالفة بمساكن مبارك والعرائس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي العامرية أول في الإسكندرية، اليوم، الجمعة، حملة مكبرة لإزالة محال مخالفة بمساكن «مبارك أ» و«العرائس» بزاوية عبدالقادر.

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من جانبه، قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة 8 محال مخالفة تم بناؤها في حرم المساكن المشار إليها بالمخالفة لقانون البناء.

وأشار «صدقي» إلى أن المحال صادر لها قرارات إزالة أرقام 87 لسنة 2018، و277 لسنة 2014، و15 لسنة 2019، موضحا أنه تم تنفيذ كافة القرارات بالتنسيق مع قسم شرطة العامرية أول.

وأضاف رئيس حي العامرية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار التصدي لظاهرة البناء المخالف لاستعادة الانضباط وفرض القانون.