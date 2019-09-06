شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تختتم المرحلة الثانية من حاضنة مشروعات المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التي تنظمها حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للسيدات والبنات «HER «Cycle، والتي استمرت منذ شهر يوليو الماضي، حيث عُقدت لجنة تحكيم للمشاركات وهن أصحاب 11 مشروعا ممن تم اختيارهن من المرحلة الأولى والتي امتدت من شهر مارس 2019 حتى يونيو 2019، وضمت 34 سيدة وفتاة، وتم التركيز فيها على مساعدة المشاركات في إيجاد الأفكار وبناء الشخصية والمهارات الانفعالية والإدراكية، وإعدادهن كرائدات أعمال.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تنظيم هذه الدورة يهدف إلى تمكين المرأة وتخريج رائدات أعمال اقتصاديًا ومجتمعيًا وتعزيز دورها الفاعل في البيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث والتي تقوم على ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مدحت زكي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم اختيار 11 من المشاركات للمرحلة الثانية، تم التركيز فيها على تقديم مفاهيم نماذج الأعمال، وكيفية استخدام المشاركات لها لتحسين أفكارهن والخروج بمشروعات لها عائد ربحي ومجتمعي.

وتناولت المرحلة الثانية من الدورة، كيفية إعداد النماذج الأولية للمشروعات، وكيفية اختبارها سوقيًا للتأكد من أن المنتج أو الخدمة يلبي ويستجيب لحاجة وطلب السوق.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة، والمقرر لها في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر القادم، صعود 6 فرق، وتشمل برنامجًا مكثفًا من الإرشاد والرعاية؛ لتنتهي بمسابقة للفرق الست، يتم اختيار أفضل ثلاثة منها للفوز بجوائز التمويل المبدئي للمشروعات.

وتشكلت لجنة التحكيم من كل من الدكتور نزار سامي، النائب السابق لمدير المعهد المصرفي، ومها خليل، مدير برامج التوعية بالحاضنة، وخلود سليمان، مدير الدعم الإداري بجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومي محمود، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة عدلي حسين، الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية.