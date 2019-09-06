شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي بمركز شباب ميت عقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستكمل محافظة الجيزة، الجمعة، من خلال مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة ومطرانية شمال الجيزة، فعاليات المرحلة الثالثة من مهرجان الجيزة الصيفي، الذي يستمر حتى منتصف الشهر الحالي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الهدف من المبادرة هو الاستفادة من طاقات الطلاب خلال الإجازة الصيفية لدعم ورفع قدراتهم العقلية والبدنية والرياضية والفنية واستثمار أوقات الفراغ في ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

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وأوضح محافظ الجيزة أن خطة المهرجان تشمل جميع المراحل وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية، التي تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة من خلال مزاولتهم للأنشطة واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.

فيما أكد الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مهرجان الجيزة الصيفي يشمل دعم الأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية والفنية للطلاب وتنظيم دورات رياضية في ألعاب خماسي القدم وتنس الطاولة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات الشعر والزجل ودوري ثقافي والقصة القصيرة والرواية والغناء والإنشاد الديني وحفظ قرآن وأحاديث والرسم ودين مسيحي.

وذكر أنه يتم تنفيذ المهرجان على ثلاث مراحل خلال الفترة من 25/7 حتى 15/9، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية، خلال الفترة من 25/7 إلى 28/8، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية خلال الفترة من 1/9 حتى 15/9 بمركز شباب ميت عقبة.

من جانبه، أشار الدكتور أمين عبدالجواد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أن المديرية تقوم بتوزيع الأئمة خلال فعاليات المهرجان لإلقاء محاضرات دينية في الموضوعات التي تشغل بال الطلاب بهدف التثقيف الديني وزرع روح الدين السمح.