شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. «العناني» يفتتح مقبرتين ومعرضًا لأعمال البعثة الأثرية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى الهم، لاستقبال وزير الآثار، الدكتور خالد العنانى، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام لهيئة الآثار، لافتتاح مقبرتين بالبر الغربى لكبار رجال الدولة بمنطقة ذراع أبوالنجا بالأقصر بعد ترميمهما بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي، كما سيتم افتتاح معرضاً لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الاقصر، في الزيارة المقررة، الأحد.

وتعرض وزارة الآثار، لأول مرة، خلال هذه الزيارة تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك «باي» (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر والمغلقة أمام الزيارة، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه.

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن عملية النقل تمت، مساء الخميس، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، تحت إشراف فريق عمل من أثريي منطقة القرنة الذين قاموا بعمل تقرير حالة للتابوت لإثبات حالة حفظه قبل عملية النقل، كما قام فريق آخر من المرممين بأعمال الترميم الأولى قبل التغليف والنقل.

من جهته، أضاف الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار القرنة، أن التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات وأبناء حورس الأربعة بالإضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي.

يذكر أن التابوت عثر عليه عالم الآثار الألماني التن مولر داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم ويزن ٦ طن.