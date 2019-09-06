شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي مع مدير عام وكالة الإمارات للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات التعاون العلمي في علوم الفضاء، مع الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وبحضور الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، كما بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال علوم الفضاء، وذلك بمقر الوزارة.

وأشاد «عبدالغفار» بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات الشقيقة في كافة المجالات، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيراً إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية في مجال الفضاء، مشيراً إلى أهمية مبادرة التحالف العربى المقرر توقيعها في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 11 دولة عربية؛ بهدف إنشاء قمر صناعى لخدمة أغراض التنمية بالدول العربية، والتى تقدمت بها دولة الإمارات العربية الشقيقة في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في تونس، شهر مارس الماضى، لتأسيس «المجموعة العربية للتعاون الفضائي»، من خلال تخصيص مشروع قمر صناعى يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

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ولفت إلى أهمية مدينة الفضاء المصرية لتكون مركزاً لتدريب الكوادر المختلفة بالدول العربية في مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها، خاصة أن هذه المدينة سوف تستضيف المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الإمارات للفضاء، وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء بالإمارات في مارس الماضى؛ بهدف التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء، وكذا الاستفادة من التجربة الإماراتية التي قامت بها وكالة الفضاء بالإمارات لتنمية الوعي المجتمعي بثقافة الفضاء، فضلا عن الاستفادة من التجربة الإماراتية في آلية تفاعل وكالة الفضاء مع وسائل الإعلام المحلي والدولي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ناصر الأحبابي إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تبني خططها المستقبلية وفقاً لأفضل الأسس والمعايير العالمية، حيث عملت الوكالة على استراتيجية وطنية لقطاع الفضاء مدتها 10 سنوات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء تحدد المبادرات والمشاريع الفضائية التي تحقق رؤية الإمارات، وتتكون من ستة أهداف و20 برنامجاً و80 مبادرة تسهم في تحقيق طموحات الدولة الفضائية على مدار السنوات العشر المقبلة، مضيفاً أن الإمارات تمتلك 10 أقمار اصطناعية في المدار، بالإضافة إلى ثمانية أقمار اصطناعية في مرحلة التصنيع والتجهيز للإطلاق، موضحاً أن الدولة سوف تطلق «مسبار الأمل» العام المقبل، وكذا قمرين هما «مزن سات» و«دي إم سات» للمراقبة الفضائية العلمية، موضحاً أن معدل إطلاق الأقمار الاصطناعية الإماراتية يتراوح بين قمرين إلى ثلاثة أقمار سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

حضر اللقاء المهندس ناصر بن حماد رئيس شؤون المنظمات والعلاقات الدولية بوكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد إبراهيم مدير معمل الاختبارات الوظيفية للقمر الصناعي المصرى.