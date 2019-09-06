شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إغلاق كوبرى "عباس" و"السيدة عائشة" لإجراء أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة إجراءات وعينت الخدمات المرورية اللازمة بالعديد من المناطق بالقاهرة، والتى ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، ومنعاً لحدوث تكدسات مرورية.

ومن المقرر أن تبدأ الأجهزة الأمنية فى عملية إصلاحات كوبري عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، حيث تبدأ الأعمال اليوم الجمعة 6 سبتمبر وحتى يوم الأحد 8 سبتمبر، وتستكمل الأعمال يوم الجمعة 13 سبتمبر، وحتى الأحد 15 سبتمبر، ومن الجمعة 20 سبتمبر وحتى الأحد 29 سبتمبر، على أن تبدأ أعمال الإصلاحات فى الساعة الـ12.5 يوم الجمعة، وتنتهى 6 صباح الأحد.

ومن المقرر، أن تبدأ أعمال إصلاحات فواصل كوبري السيدة عائشة القادم من القلعة فى اتجاه منطقة مجرى العيون، يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً (فترة الغلق اليومي للكوبري) لمدة ثلاثون يوماً، بداية من أمس الخميس 5 سبتمبر مع غلق نصف الاتجاه الأيسر للكوبري للقادم من القلعة تجاه مجرى العيون من الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت، من كل أسبوع بدية من اليوم.