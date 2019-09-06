شكرا لقرائتكم خبر عن جولة للدفاع عن البيض.. سفير تركيا فى أسواق بغداد لتحريض التجار ضد حكومتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار السفير التركى فى العراق فاتح يلدز، ضجة كبرى، عندما تجول فى أسواق العاصمة العراقية بغداد، محرضا الباعة ضد حكومة بغداد ودعوتهم لاستيراد بيض المائدة من أنقرة، بعدما منعت الحكومة العراقية هذا الأمر.

ومنع العراق في إطار سياسة دعم المنتج المحلي، استيراد العديد من المواد، ليفسح المجال أمام مثيلتها المحلية تنتشر في السوق. ومن بين المواد الممنوعة للاستيراد، بيض المائدة التركى.

وقالت صحيفة "ينى شفق" التركية، أن حقول الدواجن المنتجة للبيض في تركيا تعرضت إلى خسائر كبيرة، بسبب منع العراق استيراد البيض التركي، ما دفع أنقرة إلى التدخل.

وأبلغ أصحاب حقول دواجن أتراك وسائل إعلام محلية، بأنهم أتلفوا كميات هائلة من البيض الذي كان معدا للتصدير إلى العراق، كما قاموا بذبح أكثر من مليون دجاجة "بياضة" حتى الآن، بسبب انعدام فرص تسويق ما تنتجه مزارعهم.

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وحاول السفير التركى فالح يلدز، التدخل لدى الحكومة العراقية، وطلب من وزير الزراعة العراقى صالح الحسنى رفع حظر الاستيراد عن البيض.

وأكد الوزير العراقى استمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة، وأبلغ السفير التركى بأن منع استيراد الدواجن وبيض المائدة سيستمر، لوفرة المنتج المحلي في الأسواق.

وأشار إلى أن قرار منع الاستيراد جاء بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى وحسب وفرة المنتج الوطنى، فيما أوضح أن وزارة الزراعة العراقية أصدرت قرار المنع بعد مراقبة السوق المحلية لإيجاد توازن بين السلع المستوردة والمحلية.

وظهر السفير التركي بنفسه وسط باعة البيض في بغداد، مطالبا إياهم باستيراد البيض من بلاده.