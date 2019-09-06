شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بناء الدول والحفاظ على الأوطان لها أولوية خاصة فى واقعنا الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن استراتيجية وزارة الأوقاف الدعوية والثقافية فى هذه المرحلة تركز على ثلاثة محاور تعطيها أولوية خاصة، وهى:"تعميق وترسيخ الجوانب الإيمانية التى تقوى صلة العبد بربه، وتعظم فى نفسه حسن المراقبة لله عز وجل فى سره وعلنه" .

وتابعت الوزارة فى بيان اليوم، أن المحور الثانى، هو العمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية والانتماء الوطنى وفقه المواطنة والعيش المشترك فى نفوس أبناء المجتمع جميعا والمحور الثالث : بناء الدولة الوطنية والحفاظ عليها والعمل على رقيها ونهضتها، وهو ما يتناوله المؤتمر الدولى الثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجارى الإعداد له تحت عنوان:"فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية بحضور نحو ثلاثمائة عالم من مصر ومختلف دول العالم".

وقالت الوزارة إن مؤتمرها يعقد بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من أهل العلم والفكر والثقافة وقيادات المؤسسات الدينية الرسمية من مختلف دول العالم، حيث يناقش هؤلاء العلماء أكثر من أربعين بحثا خلال جلسات المؤتمر التى تعقد على مدار يومين كاملين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ضيوف المؤتمر سيتوافدون على مصر بداية من يوم الخميس المقبل، حيث يتم عقد عدد من اللقاءات التمهيدية والتحضيرية لانعقاد هذا المؤتمر الدولى الهام، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين وزير الأوقاف والعديد من قيادات المؤسسات الدينية من مختلف دول العالم لتنسيق الجهود فى نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف ومحاصرته دوليا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة .