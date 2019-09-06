شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس حدائق القبة تنظم حلقات بحثية حول القديس باسيليوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع حدائق القبة والوايلى، السيمنار الثانى لشباب القطاع بعنوان "صلاة الصلح عندالقديس باسيليوسو ،حاضر فى السيمنار عدد من الأساقفة بينهم الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر أوسيم والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، بينما تناول السيمنار موضوعات "الاباء الكبادوك" و "ليتورجية القديس باسيليوس" و "مفهوم الصلح من منظور عقيدي".

كما تضمن السيمنار شرحً وافيًا -قدمه الأنبا دوماديوس - لصلاةالصلح بتحليل النص لغويًا وروحيًا مع الإشارة إلى روعة الألحان القبطية بالكنيسة.

شارك فى فعاليات السيمنار 400 من الشباب من الجنسين إلى جانب ما يزيد عن عشرين كاهنًا من منطقة حدائق القبة وخارجها.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثانى أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجارى، والذى استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت بقداسات عيد العذراء.