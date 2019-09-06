شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى تننظيم المؤتمر والمعرض الدولى لتنمية الثروة السمكية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أولى جلسات التحضير لمؤتمر ومعرض الاستزراع السمكى الذى ينظمه الفرع الإفريقى African Chapter للجمعية العالمية للاستزراع السمكى World Aquaculture Society بالتعاون مع مصر ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المزمع عقده فى نوفمبر 2020 لتنمية الثروة السمكية بين الدول الإفريقية.

ويعتبر أول مؤتمر يجمع الخبراء والعاملين فى مجالات التنمية المستدامة للثروة السمكية لزيادة الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك وتوفير البروتين الحيوانى وفتح أسواق تصدير الأسماك الى افريقيا.

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حضر اللقاء ماريو ستيل أحد مسئولى الجمعية العالمية للاستزراع السمكى، والدكتور خالد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعض أعضاء اللجان المنظمة للمؤتمر.

وقالت الدكتورة منى محرز، أن اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر الدولى الهام نظرا لموقعها الجغرافى المتميز فى أفريقيا والشرق الأوسط وقيامها برئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2019، وأيضا لسمعتها العالمية فى الاستزراع السمكى خاصة أسماك البلطى والبورى حيث أن إنتاج الاستزراع السمكى فى افريقيا 2,2 مليون طن نصيب مصر منهم 1.5 مليون طن

وأضافت نائب وزير الزراعة ،أن المؤتمر سوف يعقد خلال الفترة من 7-10 نوفمبر 2020 لتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الإفريقية والذى يصاحبه ورش عمل وبحوث علمية وتطبيقية لمجالات تنمية الثروة السمكية وكذلك معارض للشركات المتخصصة فى مجالات تصنيع العلائق والإضافات السمكية والمعدات اللازمة لتكثيف نظم الاستزراع السمكى وشركات إنتاج أدوية مقاومة وعلاج أمراض الأسماك.