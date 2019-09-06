شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تجمع 1900 طن قش أرز وتحرير 5 محاضر المزارعين المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة فى محافظات المنظومة، من تجميع ما يقرب من 1900 طن قش أرز وتم تحرير 5 محاضر المزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات.

كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 743 سيارة تبين مطابقة 609 ومخالفة 134 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 128 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 59 منشأة وتوقف 49 منشأة عن العمل ومخالفة 20 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما وصل بلاغ لخدمة المواطنين بالوزارة بالأمس وتم التعامل معه وتوجيه المحور المختص إلى مكانه .

واستكمالا للدور التوعوى لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ 35 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه .