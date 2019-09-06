شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفى بمركز شباب ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل محافظة الجيزة من خلال مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة ومطرانية شمال الجيزة فعاليات المرحلة الثالثة من مهرجان الجيزة الصيفى والذى يستمر حتى منتصف الشهر الحالى .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الهدف من المبادرة هو الاستفادة من طاقات الطلاب خلال الأجازة الصيفية لدعم ورفع قدراتهم العقلية والبدنية والرياضية والفنية واستثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءه تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأوضح راشد، أن خطة المهرجان تشمل جميع المراحل وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلى بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتى تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة من خلال مزاولتهم للأنشطة واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.

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فيما أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مهرجان الجيزة الصيفى يشمل دعم الانشطة الرياضية والبدنية والثقافية والفنية للطلاب وتنظيم دورات رياضية فى العاب خماسى القدم وتنس الطاولة بالإضافة الى تنظيم مسابقات الشعر والزجل ودورى ثقافى والقصة القصيرة والرواية والغناء والإنشاد الدينى وحفظ قران وأحاديث والرسم ودين مسيحى.

وأشار عبد الوكيل، إلى أنه يتم تنفيذ المهرجان على ثلاثة مراحل خلال الفترة من 25/7 حتى 15/9 حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية خلال الفترة من 25/7 إلى 28/8 وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية خلال الفترة من 1/9 حتى 15/9 بمركز شباب ميت عقبة .

ومن جانبه أشار الدكتور أمين عبد الجواد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إلى أن المديرية تقوم بتوزيع الأئمة خلال فعاليات المهرجان لإلقاء محاضرات دينية فى الموضوعات التى تشغل بال الطلاب بهدف التثقيف الدينى وزرع روح الدين السمح .