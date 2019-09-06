شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط التسوية بمؤهل أعلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمن الكتاب عدة قواعد يجب على الوحدة الالتزام بها عند إتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية"، ومنها أن إعادة التعيين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر عى الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر 2016، كما أن "التسوية" أمر جوازى للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين فى إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة أو إدارة شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التى تتولى عرضه على لجنة شئون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

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ويجدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تأكيده أنه لا يملك أى تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإدارى للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معنى بتلقى أى طلبات ترد من الموظفين مباشرة فى هذا الشأن.

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات سرعة البت فى طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية.

وسيتم الجهاز إنهاء إجراءات اعتماد كافة الطلبات المستوفاة التى وردت أو سوف ترد إليه من السلطة المختصة ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019، ولن يتم النظر فى طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.