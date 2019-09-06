شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: توصيل الغاز لعزبة جلال بالمعادى وإنشاء محطة أتوبيس بكفر العلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى المعادى بتطوير منطقة عزبة جلال ورفع كفاءتها واستكمال كافة الخدمات الأزمة لها، وتوصيل الغاز لعزبة جلال ومنح تصريح الحفر فورًا لخدمة سكان المنطقة ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالمنطقة بتيسير دخول الغاز إلى المنازل فى إطار خطة الدولة بنشر توصيل الغاز إلى كافة المنازل.

جاء ذالك خلال اجتماع اللواء محافظ القاهرة بنواب البرلمان المنطقة الجنوبية بحضور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد وبحضور السكرتير العام اللواء محمد حنفى .

كما وجه عبد العال، رئيس حى دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمرانى بسرعة دراسة توفير ارض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حى دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع العبء على كاهل المواطنين.

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وأصدر المحافظ تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور فى المنطقة الجنوبية وخاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدى للمواقف العشوائية وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحى مصر القديمة للدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الانجولية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية فى حالة الاحتياج.

وكلف محافظ القاهرة مدير مديرية الطرق، البدء فى أعمال تطوير شارع زهراء المعادى الذى يربط بين شارع الخمسين والاتوستيراد والذى يخدم المناطق السكانية المجاورة، بالبدء بإعداد دراسة إنشاء كوبرى علوى عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرًا لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.

كما كلف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحى حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وإطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة .