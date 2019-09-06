شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تعقد دورتي لتشخيص الحمل بالتلقيح الاصطناعى والموجات فوق الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز العلمي، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة، عن إقامة دورتين فى "دورة تشخيص الحمل والتلقيح الاصطناعى"، و"تشخيص الحمل عن طريق الموجات فوق الصوتية".

وأوضح المركز تفاصيل الدورتين، حيث يكون موعد دورة "تشخيص الحمل والتلقيح الاصطناعى"، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم يوم 22 سبتمبر الحالي، وأن يكون الطبيب البيطرى مسدد اشتراك النقابة لعام 2019، ويتم دفع 500 جنيه.

وسيتم عقد دورة "تشخيص الحمل عن طريق الموجات فوق الصوتية"، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم من 15 سبتمبر إلى 19 من نفس الشهر، وأيضا يكون الطبيب البيطرى مسدد اشتراك النقابة لعام 2019، ويتم دفع 1000 جنيه.

وأكد المركز العلمى على أن التدريب داخل مزرعة معهد التناسليات بالهرم يوميًا.