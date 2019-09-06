شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: وحدات مشروع إسكان جنوب الأحياء بأكتوبر جاهزة للتسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، مقرر لجنة الإسكان بالنقابة، إن مشروع الواحة بمدينة 6 أكتوبر، كاد أن يُكلف النقابة ملايين الجنيهات، حيث طالبت الشركة المنفذة لمبانى الخدمات فروق أسعار بحوالى 90%، إلا أن المجلس الحالى تمكن من حل المشكلة وتقليص الفارق إلى 30% فقط.

وأشار عثمان، لـ"الخليج 365"، إلى أن مشروع الـ18 فدان جنوب الأحياء بمدينة أكتوبر أيضا، كان العمل به شبه متوقف، وكان يسير ببطء شديد، لذا اتخذت هيئة المكتب بشأنة إجراءا حاسمة للانتهاء منه حتى أصبحت الوحدات جاهزة للتسليم.

وأوضح وكيل النقابة العامة للمهندسين، أن مشروع إسكان النقابة بمدينة العبور، كانت المشكلة الرئيسية فيه، هى شكوى المهندسين من فوائد أقساط الدفع للمرحلة الخامسة، لافتا إلى أن هيئة المكتب قررت تخفيض الفوائد على الأقساط، وجارى تسليم الوحدات، لافتا إلى أنه جارى الإعداد لدراسة طرح باقى الوحدات والإنتهاء من عدادات المياه، والكهرباء.