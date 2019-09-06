طلبة كليات الآثار في زيارة تعليمية بمتحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، 200 طالب وطالبة من أقسام كلية الآثار بجامعة الأسكندرية ودمنهور.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي لطلاب كليات الآثار بالجامعات المصرية لربط الطالب بما يدرسه وما تعرضه المتاحف المصرية من قطع أثرية فريدة ومتنوعة.

وقال محروس الصناديدي، كبير أمناء المتحف، إن الجولة تضمنت قاعة العرض المؤقت الموجودة بالمتحف والتي افتتحها وزير الآثار ومدير عام اليونسكو السابق عام 2017.

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كما قام أمناء المتحف بتعريف الطلاب بأهداف ورؤية المتحف ورسالته وأنشطته المختلفة ، وخاصة العرض المتحفي المميز والذى يركز على عرض الحضارة المصرية عبر العصور سواء كانت حضارة مادية أو غير مادية وإبراز دورها الريادي على الحضارات فى كافة المجالات والعلوم والفنون والآداب.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يقوم حاليا بتجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة القادمة؛ وهما قاعة المومياوات الملكية والتي سوف يتم نقلها في موكب مهيب خلال الشهور القليلة القادمة من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل متحف الحضارة، وقاعة العرض الرئيسية والتى تصل مساحتها الي 2300 متر مربع وتتحدث عن أهم معالم الحضارة المصرية عبر العصور بداية من حضارات ما قبل التاريخ والحضارة الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية والحديث والمعاصر.

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