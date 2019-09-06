محافظ القاهرة يجتمع بنواب البرلمان للمنطقة الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليماته إلى رئيس حي المعادي بتوصيل الغاز لعزبة جلال، ومنح تصريح الحفر فورا؛ لخدمة سكان المنطقة وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي بالمنطقة، بناء على خطة الدولة بنشر توصيل الغاز إلى كافة المنازل لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس الحي بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها واستكمال كافة الخدمات الأزمة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة بنواب البرلمان للمنطقة الجنوبية بحضور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، وبحضور السكرتير العام اللواء محمد حنفي.

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وقال بيان لمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، إن المحافظ وجه رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير أرض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية.

كما أصدر "عبدالعال" تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور في المنطقة الجنوبية وخاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدي للمواقف العشوائية وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحى مصر القديمة للدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الإنجيلية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية في حالة الاحتياج.

وكلف محافظ القاهرة، مدير مديرية الطرق في البدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادى الذي يربط بين شارع الخمسين والاتوستيراد والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، وتكليفه بالبدء بإعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرا لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.

كما كلف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وأطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.​