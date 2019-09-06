تفاصيل رحلة الموت من القاهرة للمنوفية.. استدراج سائق لقتله وسرقة سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق وسرقة السيارة قيادته بالمنوفية.

تلقى رجال الأمن بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بمنطقة الزراعات دائرة مركز شرطة قويسنا، وحضور نجله "طالب، وشقيقه "موظف"، بتاريخ 1 الجاري وقررا بتغيبه عن منزله منذ يوم 29/8/2019 بالسيارة الأجرة التاكسي ملكه، وعدم قيامهما بتحرير محضر بغيابه لانشغالهما في البحث عنه.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات، ميكانيكي سيارات، عامل - مُقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة حيث قام مندوب المبيعات والميكانيكي باستدراج المجني عليه من مدينة القاهرة بزعم توصيلهما إلى مدينة الباجور وبالطريق قاما بالتعدي عليه وخنقه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بمكان العثور وعقب ذلك قاما بتسليم السيارة للعامل لإخفائها والتصرف فيها، وتم ضبط السيارة بإرشاد العامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.