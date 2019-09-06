قطعة قماش وغرفة لكل ضحية.. تفاصيل مقتل عجوز وابنتها على يد دجال بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر، في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل ونجلتها في الأقصر.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر، بالعثور على جثة "حاصلة على دبلوم، ووالدتها، ربة منزل داخل مسكنهما بناحية العوامية دائرة قسم شرطة الأقصر.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نجار، مُقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته 2000 جنيه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع السرقة وقرر بسابقة استعانة المجني عليهما به منذ خمسة أشهر في أعمال الدجل وتلاحظ له ارتدائهما قِرطين ذهبيين فعقد العزم على قتلهما والاستيلاء على القِرطين.

وأضاف المتهم بقيامه فجر يوم 30/8/2019 بالتوجه لمسكنهما بزعم القيام ببعض أعمال الدجل وأقنعهما بضرورة إيثاق كلاً منهما بغرفة مستقلة بمفردها لضمان نجاحها عقب ذلك قام بكتم أنفاسهما باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتهما واستولى على القِرطين وهاتف محمول خاص بالأولى وفر هارباً.

أمكن بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المستولى عليه وقرر بقيامه ببيع القِرطين لمالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز قوص بنطاق أمن قنا نظير مبلغ مالي قدره 9 آلاف جنيه وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته متبقي من متحصلات البيع، وتم استهداف مالك محل المصوغات الذهبية وضبطه وبحوزته المسروقات وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم ونفى علمه بكون المصوغات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.